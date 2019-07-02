Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait okyanusta inceleme yapan su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle 14 denizci yaşamını yitirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm yurt dışı programlarını iptal ederek, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yaptı.

Rusya Deniz Kuvvetleri için Rusya'nın Murmansk bölgesindeki Severomorsk şehrindeki araştırma üssünde araştırma yapan Rus denizaltı gemisinde yangın çıktı. Yangın sonrası Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 14 denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Saray Sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm programlarını iptal ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in acil olarak Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdiği ve facia ile ilgili Şoygu'dan bilgi aldığı açıklandı.

Rus medyası, yangının meydana geldiği deniz altında nükleer çalışmaların yürütüldüğünü iddia etti.

Kaynak: İHA