Putin ve Abe barış anlaşmasını görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yapılacak görüşmede iki devlet arasında imzalanamayan barış anlaşmasını ele alacak.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında 22 Ocak'ta yapılacak zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Putin ve Abe'nin barış anlaşmasını görüşeceği belirtildi. Abe'nin Putin'in daveti üzerine Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı aktarılan açıklamada, "Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilme konularının tartışılması planlanıyor. Singapur ve Buenos Aires'teki önceki toplantılarda yapılan anlaşmaların bir parçası olarak iki ülke arasında barış anlaşması yapılmasıyla ilgili meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor" denildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusya ve Japonya, Kuril Adaları konusunda uzlaşamadığı için resmi barış anlaşması imzalanamamıştı.

Kaynak: İHA