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Putin ve Kral Selman’dan telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

Putin ve Kral Selman’dan telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki liderin küresel enerji pazarındaki işbirliğinin devamına desteğini dile getirdiği aktarıldı. Putin ve Kral Selman'ın, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ikili işbirliğine değindiği kaydedilen açıklamada, "Çok yönlü Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için karşılıklı tutum dile getirildi" kaydedildi.

Kaynak: İHA

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