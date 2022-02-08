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  3. Putin ve Macron kritik meseleleri "Uzun mesafeli" masaya yatırdı! Siyasi temas alay konusu oldu, tahterevalli benzetmesi yıktı geçti!

Putin ve Macron kritik meseleleri "Uzun mesafeli" masaya yatırdı! Siyasi temas alay konusu oldu, tahterevalli benzetmesi yıktı geçti!

Putin ve Macron'un Moskova görüşmesinin detaylarında, kritik konuları ele aldıkları masanın mesafesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Tahterevalli görüntüsü ise kahkaha attırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini masaya yatırmak için geçtiğimiz gün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Uçaktan indiği anlarda karşılanması dahi yapılmayan Macron'a, Putin'in tavrı çok konuşulurken, kritik meseleleri görüştükleri uzun mesafeli masa detayı, gündem oldu. Sosyal medyada tasarlanan tahterevalli görüntüsü yüzleri güldürdü.

Putin ve Macron kritik meseleleri Uzun mesafeli masaya yatırdı! Siyasi temas alay konusu oldu, tahterevalli benzetmesi yıktı geçti!

"PUTİN'İN TAVRI BELLİ"

Macron'un havaalanında karşılanmaması detayı gözler önüne serilirken, Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı'na karşı tavırları gündem oldu. Görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı'nın el işaretleriyle komut vermesinden, görüştükleri mesafeli masa detayları sosyal medyanın gündeminde deprem etkisi yarattı. Yabancı basında yaşanılan durum "Putin'in tavrı belli" yorumuyla değerlendirildi.

Putin ve Macron kritik meseleleri Uzun mesafeli masaya yatırdı! Siyasi temas alay konusu oldu, tahterevalli benzetmesi yıktı geçti!

TAHTEREVALLİ TASARIMI

Kritik meselelerin "Uzun mesafeli" masaya yatırılması ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada masa, tahterevalli olarak tasarlanırken, espriler havada uçuştu.

Putin ve Macron kritik meseleleri Uzun mesafeli masaya yatırdı! Siyasi temas alay konusu oldu, tahterevalli benzetmesi yıktı geçti!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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