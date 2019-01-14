İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da görüşecek

Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da görüşecek

Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta...

Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da görüşecek

Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler yapacağını duyurdu. Haberde, Rusya ile Japonya arasındaki barış antlaşmasının görüşülmesinin beklendiği vurgulandı.

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.