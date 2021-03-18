Putin'den Biden'e yanıt: Ona sağlıklar dilerim!

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "katil" nitelendirmesine tepki göstererek, "Biden'in Putin'e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor" dedi.

"ABD İLE İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükseldi. Biden'ın büyük yankı uyandıran sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan yanıt geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Biden'ın Putin'e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor" dedi. Moskova yönetiminin bu durumu hesaba katacağını vurgulayan Peskov, "ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Bu açıklamanın ardından Biden'e cevap veren bir diğer isim ise eleştirilerin odağındaki Putin oldu.

Vladimir Putin, “(ABD Başkanı Biden için) Ona sağlıklar dilerim.

Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir.

ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur." dedi.

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