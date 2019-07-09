Putin’den gülümseten görüntüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında ülkedeki geniş ailelere geleneksel olarak verilen "Ebeveynlik Ödülü'nü kazanan Syropyatov ailesi ile görüştü. Putin'in görüşme sırasında ailenin en küçük üyesine kek yedirmeye çalıştığı anlar ise gülümsetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında ülkedeki geniş ailelere geleneksel olarak verilen "Ebeveynlik Ödülü'nü kazanan 9 çocuklu Syropyatov ailesi ile Yekaterinburg'da bir araya geldi. Maxim ve Lilya isimli ebeveynler ve onların 9 çocuğu ile çay içen Putin, çocuklarla da yakından ilgilendi. Özelikle Putin'in görüşme sırasında ailenin en küçük üyesine kek yedirmeye çalıştığı anlar ise gülümsetti.

Kaynak: İHA