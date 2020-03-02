Putin'den İdlib hakkında yeni açıklama: "Savaşa girmeye niyetimiz yok"

Rejim saldırıları sonucu 34 şehit vermemizin ardından, Türkiye rejim hedeflerini vurmaya devam ederken, bölgede tansiyon iyice yükseldi. Ortaya atılan savaş söylentileri hakkında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir açıklamada bulundu.

Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

DÜN RUS YAPIMI 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rejimin hain saldırıları sonucu 34 şehit vermemizin ardından, TSK, Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Harekat doğrultusunda dün Esed rejimine ait 2 adet Rus yapımı savaş uçağı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar verirken, bugün rejime ait uçakların düşürülmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esed rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, "Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez" ifadeleri kullanıldı.