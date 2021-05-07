Putin'den ilginç aşı benzetmesi! "Sputnik, kalaşnikof gibi güvenilir"

Putin: Sputnik aşısı Kalaşnikof gibi güvenilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik’in “Kalaşnikof gibi güvenilir” olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik hakkında açıklamalarda bulundu. Aşının güvenilir olduğunu ifade eden Rus Lider, yaptığı silah benzetmesiyle şaşırtarak "Aşı kalaşnikof gibi güvenilir" dedi.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmiş olan kalaşnikof tüfeklerinin hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılmasının bu açıklamaya zemin hazırladığı düşünülüyor. Ayrıca daha önce benzer bir yorum Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı. Rusya'da koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülüyor. Rus sağlık yetkilileri de Sputnik aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN VİRÜSÜ TANIMASI SAĞLANIYOR

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Söz konusu yöntemle bir parçası zararsız hale getirilen virüsün içerisine koronavirüsün bir parçası ekleniyor. İnsan vücuduna enjekte edilen aşı ile bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak, savunma mekanizması geliştirmesi amaçlanıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KULLANILIYOR

Yapılan açıklamalarda Sputnik V aşısının dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca Sputnik Light verileri açıklanarak, aşının tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtildi. Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" denildi.

Öte yandan çok sayıda ülke, geliştirilen aşılara dair fikri mülkiyet haklarını askıya almayı tartışıyor. Bugüne kadar Hindistan ve Güney Afrika'nın başını çektiği cepheye ABD'nin de katılmasıyla konu tekrar dünya liderlerinin gündemine girdi.