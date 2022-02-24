Putin'den Türkiye dahil tüm dünyaya açık tehdit! "Müdahale eden olursa, dökülen kanın sorumlusu Ukrayna olur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir mesaj yayımladı. Açıklamalar için kamera karşısına geçen Putin, dünyaya açık bir mesaj vererek, işgale müdahale edecek olanlara karşılık vereceklerini açıkladı. Savaşın habercisi olan bu yaklaşım "Dökülen kanın sorumlusu Ukrayna olur" cümlesiyle kanıtlanırken, Rusya Devlet Başkanı'nın tavrı, Adolf Hitler ile bağdaştırıldı.

"DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU UKRAYNA OLUR"

Putin, mesajında dünyaya açık bir tehdit savurdu. Güç gösterisine bir yeni cümle daha ekleyen Rusya Devlet Başkanı'na tepkiler büyüyor. İşgale kimsenin müdahale etmesini istemeyen ve müdahale edene de saldıracaklarının haberini veren Putin, "Müdahale edene karşılık veririz, dökülen kanın sorumlusu Ukrayna olur" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın Hitler benzetmesine bir nevi onay vermiş oldu.