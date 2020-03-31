Putin'e büyük şok: Hastanede tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı

Rusya devlet televizyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

RUS LİDER İLE MASKESİZ UZUN SÜRE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

HASTALARIN SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALMIŞTI

Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 800 BİNİ AŞTI

Dün açıklanan rakamlara göre salgının, 700 bini aşkın insanı etkilediği açıklanırken, bugün Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 801 bin 61'e ulaştı