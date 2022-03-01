Putin'i çok kızdıracak karikatür! Hamle hiç beklemediği yerden geldi!

Rusya'nın Ukrayna'da yönetimi değiştirmeye yönelik olarak yaptığı askeri operasyon tüm dünyadan büyük eleştiri görmeye devam ediyor.

Moskova yönetiminin karşı karşıya kaldığı eleştiriler çeşitli uluslararası gazeteler ve medya kuruluşları tarafından haber ve analizler şeklinde aktarılıyor.

Bunun son örneği İran basınında görüldü. Bir gazetenin haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir füzeyle birlikte karikatürize edilmiş fotoğrafına yer verildi.

UKRAYNA DİRENİŞE DEVAM EDİYOR

Haberde 'Ukrayna'da sivil halk ve ordunun Rus güçlerine karşı sergilediği direnişe' vurgu yapıldı. İran ile Rusya arasındaki yakın ilişkiler ortadayken Rusya liderinin bu şekilde tepkilerin odağına oturtulması dikkat çekti.

TAHRAN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

Geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'daki Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya destek vermişti. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride saldırılara 'derhal' son verilmesi istenmişti.