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  3. Putin'in Kral Selman'a hediye ettiği kuş halıya pisledi

Putin'in Kral Selman'a hediye ettiği kuş halıya pisledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 yıl sonra ilk kez gittiği Suudi Arabistan'da Kral Selman'a hediye ettiği şahin halıya pisledi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a resmi ziyarette bulunan Putin, Kral Selman’a hediye olarak Rusya’dan dişi bir ak sungur götürdü. Kral Selman’ın Putin’e hediyesi de bir tablo oldu. Hediye kuş takdim edilirken, Suudi Kral kuşu okşayarak sevdi. O sırada kuş halıya pisledi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:46

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