Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı telekonferans toplantısında sıklıkla öksürmesi akıllarda Putin'in koronavirüse yakalandığı dedikodularına sebep oldu. Konuşması öksürükle bölünen Putin, ülke genelinde endişeye sebep olurken Kremlin ise bu dedikoduları yalanladı.
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19 Kasım 2020 Perşembe 14:58
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