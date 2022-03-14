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  3. Putin'in Ukrayna'ya savaş açma nedeni ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış, kimse bunu beklemiyordu! Kanserden dolayı...

Putin'in Ukrayna'ya savaş açma nedeni ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış, kimse bunu beklemiyordu! Kanserden dolayı...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi kararını, kanser için gördüğü streoid tedavisinin etkisiyle verdiği öne sürüldü. Kremlin'e yakın kaynaklar Putin'in karar verme yetisinde tanımlanabilir bir değişiklik olduğunu belirtti.

Putin'in Ukrayna'ya savaş açma nedeni ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış, kimse bunu beklemiyordu! Kanserden dolayı...

Tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa odaklanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında olay bir iddia atıldı. Daily Star'da yer alan habere göre Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'ye hizmet eden Five Eyes istihbarat ittifakının üst düzey isimleri, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı kararı almasından kansere yakalanması sonrası gördüğü streoid tedavisinin yattığını öne sürdü. 

Putin'in Ukrayna'ya savaş açma nedeni ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış, kimse bunu beklemiyordu! Kanserden dolayı...

RAPORDA DETAYLAR ANLATILDI

İstihbarat topluluğunun raporunda, 69 yaşındaki Putin'in giderek daha düzensiz davranışlar gösterdiği, vücudunda şişkinlik olduğu belirtildi. Ayrıca Putin'in bunama veya Parkinson hastalığı nedeniyle beyin bozukluğu yaşadığı da düşünülüyor. 

Putin'in Ukrayna'ya savaş açma nedeni ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış, kimse bunu beklemiyordu! Kanserden dolayı...

"KARAR VERMESİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU"

Bir güvenlik kaynağı Putin hakkında, "Yaklaşık beş yıl içinde karar vermesinde tanımlanabilir bir değişiklik oldu. Çevresindekiler, söylediklerinin inandırıcılığında ve netliğinde ve etrafındaki dünyayı nasıl algıladığında belirgin bir değişiklik görüyor. '' dedi. 

NET ŞEKİLDE DÜŞÜNEMİYOR

Ayrıca kaynak, Putin'in net şekilde düşünemediğini ifade etti. Rus liderin  tank arızaları, operasyonel gaflar ve asker kaçışları gibi istila başarısızlıkları hakkında basitçe bilgilendirilmediği belirtildi. 

Putin'in Ukrayna'ya savaş açma nedeni ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış, kimse bunu beklemiyordu! Kanserden dolayı...

EŞ ZAMANLI HASTALIK KORKUSU

Kaynaklar, Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit etme kararının "eş zamanlı hastalık korkusunun bir işareti" - ölüm riskini artırabilecek diğer ciddi tıbbi durumlar - veya bağışıklık sistemini baskılayan ve onu enfeksiyonlara açık bırakan ilaçların kullanımı olduğunu söylüyor. 

"PUTİN AYNI DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başa baş görüşen Putin'in masanın bir diğer ucunda yer alması dikkat çekmişti. Macron'un Putin ile görüşmesinden sonra konuşan bir Fransız yetkili, "Putin, iki yıl önce en son yüz yüze olduğu zamanki gibi Putin aynı değildi" dedi.

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BEŞ YIL ÖNCESİNE GÖRE FARKLI TEPKİ VERİYOR İDDİASI

Senato istihbarat komitesi başkan yardımcısı olarak Rusya hakkında gizli bilgilere erişimi olan ABD'li senatör Marco Rubio, geçen ay Putin'de bir terslik olduğunu ve Putin'in "beş yıl öncesine göre farklı bir şekilde tepki verdiğini" öne sürdü.

PUTİN, KRİTİK İSMİ EV HAPSİNE ALDIRDI

Diğer yandan Putin'in Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin dış operasyonlarının başındaki isim olan Sergey Beseda'yı ve yardımcısını, hızlı bir işgal planlarının önünü kesen istihbarat başarısızlıkları nedeniyle suçlayarak ev hapsine aldığı bildirildi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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