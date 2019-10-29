Pütürge’de cinayet

Malatya'nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle akrabası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçe merkezince Y.E. isimli şahıs, Ömer Erdoğan'ı (78) silahla vurdu. Göğsüne kurşunların isabet ettiği Ömer Erdoğan ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Daha sonra durumunun ağır olması üzerine Malatya'ya sevk edilen Ömer Erdoğan'ın yolda öldüğü bildirildi.

Olayın kan davası nedeniyle meydana geldiği, zanlı ile ölen şahsın akraba oldukları iddia edildi.

Y.E.'nin gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA