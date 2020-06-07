Pütürge’de hasar tespit çalışmaları başladı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremden sonra ağır hasar gören evlere girilmemesi istendi. Jandarma, bölgede çadır kurarken, ağır hasar gören evler ise yıkılacak.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.

Pütürge İlçesi Çayköy merkezli, 5 Haziran günü saat 21,06'da yaşanan AFAD verilerine göre 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken 20 evde ağır hasar meydana gelmişti.

Vali ve yetkililer inceleme yaptı

Vali Aydın Baruş, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İL Müdürü Mustafa Türker, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve diğer ilgililer, deprem bölgesinde inceleme yapıp vatandaşları ziyaret ettiler.

Yetkililer, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesi kırsalındaki Gözlüce, Çayköy Mahalleleri ile Pütürge merkezini ziyaret ederek, zarar gören evler ile konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle görüşen Vali Baruş, taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, zarar gören binaların en kısa sürede yıkılacağını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da yeni evlerin yapılacağını söyleyen Vali Baruş, "Depremin ardından hasar tespiti çalışmalarımıza bu gün AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince devam ediyoruz. Bizde depremden en fazla etkilenen Pütürge ilçemizin Gözlüce Mahallesindeyiz, konutları hep birlikte dolaştık. Bir önceki Sivrice depreminden dolayı ağır hasar gören evlerin hasarları artmış durumda. Dolayısıyla evlerin içerisinde insanların barınması sağlıklı değil, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çadırlar kuruldu. Bir an önce bu ağır hasarlı evlerin yıkımına başlayacağız. Evlere yaklaşılması, evlerin içerisinden eşya alınması dahi bazılarında sakıncalı. Bu nedenle vatandaşlarımıza bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Ağır hasarlı konutlara lütfen girmesinler" uyarısı yaptı.

AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespitine başladığını bildiren Vali Baruş, "Hasar tespiti yapıldıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştirmek üzere biz buraya makine ve ekipman göndereceğiz. Bu ekipmanlarla evlerin yıkımı gerçekleştirilecek. Kendilerine de TOKİ tarafından yapılan köy konutlarından yapılmasını teklif edeceğiz. Kabul edildiği takdirde köy konutlarının yapımına kısa sürede başlayacağız. Sağlıklı çelik konstrüksiyon konutlar bunlar. Diğer taraftan da şehir merkezlerinde bildiğiniz gibi TOKİ tarafından yapılan ihaleler kapsamında çok katlı konut yapımı devam ediyor. Bu anlamda şehir merkezimizde problem yok ama köy konutlarımız çok sayıda ağır hasarlı bunların yerine de hanelerimizin barınacağı yeni evler yapmamız lazım. Bunun içinde gayret sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımızdan devletine güvenmelerini, haklarının mutlaka sağlanacağını ve sabırlı olmalarını istirham ediyorum. İnşallah bu konutların yapımını kısa zamanda gerçekleştirip vatandaşlarımızı barınma imkanına kavuşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA