PYD’li teröristler Trump’ın ’güvenli bölge’ teklifini reddetti

PYD'li teröristler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge kurulması" teklifini reddetti.

Türkiye'nin YPG/PYD/PKK örgütlerine operasyon gerçekleştirmesi durumunda ekonomik yaptırım tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki "güvenli bölge" önerisini PYD reddetti. PYD'nin bağlı olduğu TEV-DEM Diploması Komitesi Sorumlusu Aldar Khalil, Türkiye'nin kontrolündeki bir "güvenli bölge" teklifine karşı çıktı. Khalil, Türkiye-Suriye sınırında yalnızca Birleşmiş Milletler güçlerinin konuşlandırılmasını kabul edebileceklerini belirterek, "Suriye'nin egemenliğine ve özerk bölgemizin egemenliğine aykırı olduğu için diğer seçenekler kabul edilemez" dedi.

Khalil, Trump'ın Türkiye ile işbirliği içerisinde oluşturulacak güvenli bölge teklifinden memnun olmadıklarını Türkiye'nin rolünün bölgedeki dengeyi bozacağından korktuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu üzerinde çalışılabilir hatta ve hatta 20 mil daha da uzatılabilir ve bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Özellikle biz, TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Başta ABD olmak üzere koalisyon güçleri lojistik olarak maddi destekleri bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş, çözmüş oluruz. Bu göçü de bir defa tamamıyla engeller" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere operasyon gerçekleştirmesi durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti.

Kaynak: İHA