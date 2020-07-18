PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu (3)

BABASI ÖRGÜTE HEDİYE ETMİŞ

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mersin'de polise teslim olan PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün, babası tarafından örgüte hediye edildiği ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde gözlatında bulunan Dalya Mahmut Müslüm, örgütte yaşadıklarını anlattı. Müslüm, emniyetteki ifadesine göre Suriye'de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüten babası Mahmut Müslüm'ün, "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldı. 7 ay boyunca PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında kaldığını ifade eden Müslüm, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup, kararların Türkçe yazıldığını belirtti. Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den katılanlar arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını anlattı.

ABD VE FRANSA ASKERLERİNDEN DRONE EĞİTİM

Müslüm, örgüt bünyesindeki dron eğitimlerinin ABD ve Fransa askerlerince verildiğini de anlattı. Ayrıca Müslüm, YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi mensuplarının, her evden "vergi" adı altında zorla 100 lira para topladıklarını ve her evden bir çocuğu zorla terör örgütü YPG saflarına kattıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA