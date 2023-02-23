Pyry Hannola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pyry Hannola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pyry Hannola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pyry Hannola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pyry Hannola 21 Ekim 2001 tarihinde Rovaniemi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Pyry Petteri Hannola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pyry Hannola Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFI yapmaktadır. Pyry Hannola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pyry Hannola'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pyry Hannola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pyry Hannola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pyry Hannola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pyry Hannola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında RoPS

1 Temmuz 2017 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland U19

20 Temmuz 2020 yılında HJK Helsinki

2 Mart 2021 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2021 yılında HJK Helsinki

5 Nisan 2022 yılında SJK Seinäjoki

Pyry Hannola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pyry Hannola şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Pyry Hannola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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