Pyry Lampinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pyry Lampinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pyry Lampinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pyry Lampinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pyry Lampinen 7 Mart 2002 tarihinde Lahti şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pyry Lampinen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Pyry Lampinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pyry Lampinen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pyry Lampinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pyry Lampinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pyry Lampinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pyry Lampinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

1 Ocak 2023 yılında KuPS

Pyry Lampinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pyry Lampinen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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