Pyry Soiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pyry Soiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pyry Soiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pyry Soiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pyry Soiri 22 Eylül 1994 tarihinde Tammisaari şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya,Namibya uyrukludur.Gerçek adı da Pyry Henri Hidipo Soiri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pyry Soiri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Pyry Soiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pyry Soiri'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pyry Soiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hidipo/

Pyry Soiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pyry Soiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pyry Soiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pyry Soiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında MYPA

9 Haziran 2012 yılında JäPS

27 Ağustos 2012 yılında MYPA

28 Ağustos 2012 yılında Kotka TP

31 Aralık 2012 yılında MYPA

1 Ocak 2015 yılında VPS

10 Şubat 2017 yılında Soligorsk

10 Ağustos 2018 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB

25 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

Pyry Soiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pyry Soiri şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyry Soiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pallo-Pojat Juniorit, Myllykosken Pallo -47

Finlandiya takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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