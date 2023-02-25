Qara Qarayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qara Qarayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qara Qarayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qara Qarayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qara Qarayev 12 Ekim 1992 tarihinde Füzuli şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Qara Elxan oğlu Qarayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qara Qarayev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA14 yapmaktadır. Qara Qarayev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Qara Qarayev'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Qara Qarayev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/qaraofficial/

Qara Qarayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qara Qarayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Qara Qarayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qara Qarayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Karabağ

Qara Qarayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qara Qarayev şuan Karabağ takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Qara Qarayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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