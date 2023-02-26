Qays Ghanem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qays Ghanem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qays Ghanem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qays Ghanem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qays Ghanem 31 Aralık 1997 tarihinde Zemer şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da קייס גאנם şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qays Ghanem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Qays Ghanem'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Qays Ghanem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qays Ghanem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qays Ghanem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qays Ghanem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ramat haSharon

21 Ağustos 2018 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2019 yılında Ramat haSharon

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Raanana

6 Şubat 2020 yılında H. Beer Sheva

6 Ekim 2020 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2021 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Qays Ghanem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qays Ghanem şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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