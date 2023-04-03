Qendrim Rizvani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qendrim Rizvani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qendrim Rizvani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Qendrim Rizvani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Qendrim Rizvani 14 Haziran 2001 tarihinde Langenthal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Qendrim Rizvani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Qendrim Rizvani, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Qendrim Rizvani'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Qendrim Rizvani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Qendrim Rizvani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18
1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21
Qendrim Rizvani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Qendrim Rizvani şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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