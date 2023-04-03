Qendrim Rizvani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qendrim Rizvani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Qendrim Rizvani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Qendrim Rizvani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.