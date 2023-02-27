Qendrim Zyba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qendrim Zyba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qendrim Zyba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qendrim Zyba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qendrim Zyba 2 Şubat 2001 tarihinde Therandë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qendrim Zyba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qendrim Zyba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Qendrim Zyba'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Qendrim Zyba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qendrim Zyba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qendrim Zyba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qendrim Zyba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında FC Ballkani

Qendrim Zyba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qendrim Zyba şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Qendrim Zyba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Ballkani, FC Prishtina (-10/2017)

Kosova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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