Qi Cui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qi Cui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qi Cui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qi Cui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qi Cui 26 Ekim 1997 tarihinde Fushun, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 崔麒 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qi Cui Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qi Cui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Qi Cui'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qi Cui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qi Cui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qi Cui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qi Cui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Loures

1 Temmuz 2019 yılında CC Yatai

Qi Cui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qi Cui şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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