Qiang Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qiang Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qiang Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qiang Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qiang Jin 15 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金强 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qiang Jin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Qiang Jin'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qiang Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qiang Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qiang Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qiang Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında DL Aerbin

14 Şubat 2019 yılında SZ FC

7 Nisan 2021 yılında HB FC

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

1 Nisan 2022 yılında SZ FC Res.

31 Ağustos 2022 yılında SZ FC

Qiang Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qiang Jin şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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