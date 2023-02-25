Qianglong Tao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qianglong Tao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qianglong Tao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qianglong Tao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qianglong Tao 20 Kasım 2001 tarihinde Fuyang, Anhui şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陶强龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qianglong Tao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qianglong Tao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Qianglong Tao'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Qianglong Tao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qianglong Tao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qianglong Tao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qianglong Tao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında HB FC U19

1 Ocak 2019 yılında HB CFFC

27 Şubat 2020 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2021 yılında DL Pro

27 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Qianglong Tao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qianglong Tao şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Qianglong Tao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 7 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Çin U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 11 gol atmıştır.

Çin U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

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