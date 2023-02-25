Qilong Ruan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qilong Ruan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qilong Ruan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qilong Ruan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qilong Ruan 2 Ocak 2001 tarihinde Ningde, Fujian şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阮奇龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qilong Ruan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qilong Ruan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Qilong Ruan'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Qilong Ruan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qilong Ruan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qilong Ruan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qilong Ruan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

Qilong Ruan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qilong Ruan şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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