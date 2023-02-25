Qinghao Xue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qinghao Xue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qinghao Xue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qinghao Xue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qinghao Xue 26 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 薛庆浩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qinghao Xue Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Qinghao Xue'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qinghao Xue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qinghao Xue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qinghao Xue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qinghao Xue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2020 yılında DL Pro Res.

7 Nisan 2021 yılında SH Shenhua

Qinghao Xue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qinghao Xue şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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