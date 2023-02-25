Qinhan Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qinhan Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qinhan Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qinhan Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qinhan Sun 21 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙沁涵 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qinhan Sun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 31 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Qinhan Sun'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qinhan Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qinhan Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Qinhan Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qinhan Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua U19

1 Ocak 2019 yılında SH Shenhua Res.

18 Temmuz 2020 yılında BJ BSU

31 Aralık 2020 yılında SH Shenhua Res.

11 Nisan 2021 yılında CC Yatai

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua Res.

31 Ağustos 2022 yılında HLJ Ice City

31 Aralık 2022 yılında SH Shenhua

Qinhan Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qinhan Sun şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.