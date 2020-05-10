Qinvest Re-Pie Fonu’ndan 15 milyon liralık yatırım

COVİD 19 ile birlikte "Artık insanlar işe gitmeyecek, evden çalışacak" tahminleri yapılırken, Gayrimenkul Yatırım Fonu Qinvest Re-Pie 15 milyon liralık satın alma yaptı.

Qinvest Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu, COVİD 19 salgını süresince fiyatlarda yaşanan düşüşleri fırsata çevirerek Ankara'da 15 milyon liraya ofis binası satın aldı. Re-Pie Portföy'ün Genel Müdürü Alim Telci, "Son satın alma ile birlikte fonumuzu ortalama 9,5 yıllık kira getirisiyle kendini amorti edecek gayrimenkullerle doldurmuş olacağız. Salgın öncesinde bu oran evler için yaklaşık 17,5 yıl, ofisler için ise 15 yıl şeklinde hesaplanıyordu. 2019 yılında yatırımcılarımıza yüzde 21'in üzerinde getiri sağlama başarısı gösterdik. 2020 yılı için yapılacak yeni yatırımları da şimdiden belirledik. Fonumuzun performansından faydalanmak isteyecek yatırımcı ağımızı da genişletmek amacındayız. Alımlarımızın inşaat maliyetlerinin altında olması sadece kira getirisi değil, gelecekte oluşabilecek değer artışı anlamında da önemli potansiyel barındırıyor. Bazı gayrimenkulleri zamanı geldiğinde satarak da yatırımcımıza çok önemli bir gelir oluşturma gücümüz var" dedi.

Qinvest Portföy Genel Müdürü Murat Vanlı ise "Fonlarımız doğrudan gayrimenkul kirası ve değer artışını yatırımcılarına sunuyor. Alım fiyatlarımız inşaat maliyetinin altında. Mevduat faizi seviyesinde kira üreten, kurumsal kiracılı ofis katları ve binaları almaya devam edeceğiz. Her yıl yüzde 8 seviyesinde temettü dağıtmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 13.5 milyon TL'lik başka bir alımı daha duyuracağız." dedi.

Kaynak: İHA