Qismat Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qismat Aliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qismat Aliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qismat Aliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qismat Aliyev 24 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Qismət Qardaşxan oğlu Alıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qismat Aliyev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Qismat Aliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Qismat Aliyev'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Qismat Aliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qismat Aliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qismat Aliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qismat Aliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Qabala

5 Ekim 2020 yılında Zira FK

Qismat Aliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qismat Aliyev şuan Zira FK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Qismat Aliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 26 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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