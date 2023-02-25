Qiule Gong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qiule Gong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qiule Gong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qiule Gong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qiule Gong 27 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 龚秋乐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qiule Gong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Qiule Gong'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Qiule Gong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qiule Gong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qiule Gong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qiule Gong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında HB FC Res.

31 Temmuz 2019 yılında HB CFFC

27 Şubat 2020 yılında WH 3 Towns Res.

31 Aralık 2020 yılında HB FC

28 Nisan 2022 yılında KS FC

Qiule Gong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qiule Gong şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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