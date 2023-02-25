Qiuming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qiuming Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qiuming Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qiuming Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qiuming Wang 9 Ocak 1993 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王秋明 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qiuming Wang Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qiuming Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Qiuming Wang'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Qiuming Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qiuming Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qiuming Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qiuming Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında TJ Huarunde

30 Haziran 2014 yılında Tianjin JMT Res

1 Ağustos 2014 yılında TJ Teda

28 Şubat 2018 yılında HB CFFC

12 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Qiuming Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qiuming Wang şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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