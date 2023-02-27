Qlirim Avdulli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qlirim Avdulli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qlirim Avdulli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qlirim Avdulli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qlirim Avdulli 6 Haziran 1999 tarihinde Kromerizh şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qlirim Avdulli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qlirim Avdulli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Qlirim Avdulli'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Qlirim Avdulli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qlirim Avdulli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qlirim Avdulli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qlirim Avdulli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Arbëria

12 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

18 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

17 Ocak 2022 yılında KF Ulpiana

1 Temmuz 2022 yılında FC Malisheva

1 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Qlirim Avdulli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qlirim Avdulli şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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