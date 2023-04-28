QNB Finansbank'ın bu kampanyasına kimse hayır diyemeyecek! En düşük faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine farklı bir faiz sistemiyle kredi desteği sunuyor. Bu yeni sistem, müşterilerin daha uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilmelerine olanak tanıyor. Kredinin tüm ayrıntıları detaylar...

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QNB Finansbank'ın bu kampanyasına kimse hayır diyemeyecek! En düşük faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere özel 50.000 TL kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kredi faiz oranları vadeye göre değişiyor. Nakit ihtiyacı olan kişilerin bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmaları sıklıkla tercih ediliyor. Ancak, kullanılacak kredinin avantajlı veya dezavantajlı olması, ödenecek maliyetlere göre değişebiliyor. QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

12 AY VADELİ KREDİ FIRSATI

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QNB Finansbank, müşterilerine ihtiyaçlarına uygun kredi seçenekleri sunarak maliyetlerini belirleme özgürlüğü tanıyor. Kısa vade süreleri için düşük faiz ödemeleri yapılırken, kademeli faiz sistemi ile verilen krediler doğru kullanıldığında kazançlı bir iş haline gelebiliyor. Kredi vadesi kısa tutulduğunda faiz indirimi elde edilebiliyor ve bütçesi yeterli olanlar 12 ay vadeli kredi fırsatından yararlanarak daha düşük faiz ödeme avantajı kazanıyorlar. Bütçesi yetersiz olanlar ise uzun vade seçeneklerini tercih ederek yine uygun faiz maliyeti elde edebiliyorlar. QNB Finansbank, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunarak onların en uygun kredi çözümlerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

50 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

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QNB Finansbank, 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kredi vadesine göre değişen faiz oranlarıyla müşterilere avantajlı seçenekler sunuluyor.

36 ay vadeyle ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık %2,09 faiz oranı uygulanıyor ve 50.000 TL kredi için aylık 2.159 TL taksit ödeniyor. Toplam maliyet tutarı 77.749 TL oluyor ve toplam faiz maliyeti yaklaşık 27.000 TL olarak hesaplanıyor.

24 ay vade seçeneği ile kredi kullanıldığında aylık faiz oranı %1,79 oluyor. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullananlar, her ay 2.715 TL taksit ödüyor ve toplam kredi maliyeti 65.165 TL oluyor. Bu kredinin faiz maliyeti yaklaşık 15.000 TL olarak hesaplanıyor.

12 ay vade seçeneği ile kredi kullanılması durumunda aylık faiz oranı %1,44'e düşüyor. 50.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 4.670 TL oluyor ve toplam maliyet 56.041 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi için müşterilerin toplam faiz maliyeti yaklaşık 6.000 TL oluyor.

QNB Finansbank müşterilerine ihtiyaç kredisi konusunda farklı seçenekler sunarak, kredi vadesine göre değişen faiz oranları ile avantajlı fırsatlar sunuyor.

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