QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek

Bankalardan promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ederken en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak güncellenmesiyle yüksek enflasyonun etkileri emeklilere vurdu. QNB Finansbank'tan emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. İşte, promosyon kampanya detayları...

QNB FİNANSBANK PROMOSYON RAKAMLARI

0 ile 3.499 TL arasında emekli maaşı olanlara 4.800 TL

3.500 - 7.499 TL arasında bulunan emeklilere 5.600 TL

7.500 - 9.999 TL arasında yer alan emekli maaşlarına 7.200 TL

10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için ödenecek promosyon ödemesi 8.000 TL.

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EMEKLİLERE 1.200 TL'LİK HEDİYE

QNB Finansbank üzerinden emekli maaşı alanlara özel kampanya sunulurken 1.200 TL hediye edileceği duyuruldu. Bankanın maaş müşterisi olanların kredi kartına sahip olanlara özel kampanya başlarken uyulması gereken şartlar açıklandı.

Emekli müşterilere eğitim ve sağlık programlarına kayıt olarak sektör üzerinde üç eşit taksitle ödeme kolaylığı sağlanıyor. QNB Finansbank'tan kredi kartı alanlara ilk yıl aidattan muaf olunur. Kredi kartı üzerinden otomatik talimat verenlerden aidat ücreti alınmayacak.