QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek

Emeklilere özel kampanya düzenlenirken Finansbank'tan 1.200 TL indirim imkanı sundu. QNB Finansbank finansal teşvikle desteklemeye devam ederken son kampanya için şartlar açıklandı. Bu bankadan emekli maaşını alanın cebi parayla dolacak.

YAYINLAMA
Google News
QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek

Bankalardan promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ederken en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak güncellenmesiyle yüksek enflasyonun etkileri emeklilere vurdu. QNB Finansbank'tan emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. İşte, promosyon kampanya detayları...

QNB FİNANSBANK PROMOSYON RAKAMLARI

0 ile 3.499 TL arasında emekli maaşı olanlara 4.800 TL

3.500 - 7.499 TL arasında bulunan emeklilere 5.600 TL

7.500 - 9.999 TL arasında yer alan emekli maaşlarına 7.200 TL

10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için ödenecek promosyon ödemesi 8.000 TL.

QNB Finansbank promosyon k

EMEKLİLERE 1.200 TL'LİK HEDİYE

QNB Finansbank üzerinden emekli maaşı alanlara özel kampanya sunulurken 1.200 TL hediye edileceği duyuruldu. Bankanın maaş müşterisi olanların kredi kartına sahip olanlara özel kampanya başlarken uyulması gereken şartlar açıklandı.

Emekli müşterilere eğitim ve sağlık programlarına kayıt olarak sektör üzerinde üç eşit taksitle ödeme kolaylığı sağlanıyor. QNB Finansbank'tan kredi kartı alanlara ilk yıl aidattan muaf olunur. Kredi kartı üzerinden otomatik talimat verenlerden aidat ücreti alınmayacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sigara fiyatları zamma doymadı! En ucuzu 40 TL'ye dayandı: Haziran 2023 güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatları zamma doymadı! En ucuzu 40 TL'ye dayandı: Haziran 2023 güncel sigara fiyatları
Cumhurbaşkanı müjdeyi patlattı! 150 bin TL faizsiz kredi verilecek: Başvurular başladı, masraf derdi bitti!
Cumhurbaşkanı müjdeyi patlattı! 150 bin TL faizsiz kredi verilecek: Başvurular başladı, masraf derdi bitti!
Emeklilere bayram öncesi yeni müjde! Tek başvuruyla geri ödemesiz 8500 TL verilecek!
Emeklilere bayram öncesi yeni müjde! Tek başvuruyla geri ödemesiz 8500 TL verilecek!
10 bin TL'den az maaş alan emekliler dikkat! Maaşa ek 9000 TL verilecek: O banka duyurdu
10 bin TL'den az maaş alan emekliler dikkat! Maaşa ek 9000 TL verilecek: O banka duyurdu
Son Haberler
Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı
Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı
QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek
QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek
Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!
Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”
Fahiş kira dayatan ev sahipleri yandı! Artık bu cezayı alacaklar
Fahiş kira dayatan ev sahipleri yandı! Artık bu cezayı alacaklar
Borsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! En çok kazandıran banka hisseleri ortaya çıktı: Kazancı katlıyor!
Borsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! En çok kazandıran banka hisseleri ortaya çıktı: Kazancı katlıyor!
Çok Okunanlar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!
Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı
Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı
Telefonunuza hemen bakın! Bu SMS geldiyse hesabınıza para gelmiş olabilir: O tarihten itibaren başlıyor
Telefonunuza hemen bakın! Bu SMS geldiyse hesabınıza para gelmiş olabilir: O tarihten itibaren başlıyor
Devlet kesenin ağzını açtı! Milyonlarca vatandaşa faizsiz 300 bin TL kredi verecek: Başvuru şartına dikkat
Devlet kesenin ağzını açtı! Milyonlarca vatandaşa faizsiz 300 bin TL kredi verecek: Başvuru şartına dikkat
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı