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QNB Finansbank’tan krediler için erteleme desteği

QNB Finansbank, Covid-19 salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak üzere kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme desteği verdiğini açıkladı.

QNB Finansbank’tan krediler için erteleme desteği

QNB Finansbank, Covid-19 salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak üzere kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme desteği verdiğini açıkladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesizdönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.

Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: DHA




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