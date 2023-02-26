Qobolwakhe Sibande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qobolwakhe Sibande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qobolwakhe Sibande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qobolwakhe Sibande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qobolwakhe Sibande 17 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qobolwakhe Sibande Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına - tarihinde katılmıştır. Qobolwakhe Sibande'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qobolwakhe Sibande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qobolwakhe Sibande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qobolwakhe Sibande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qobolwakhe Sibande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qobolwakhe Sibande şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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