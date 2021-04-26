Qua Granit halka arz kredi notu | Qua Granit halka arz hisse fiyatı

Hizmet verdiği sektörlere sırlı ve sırsız seramik ürünlerini sınırsız seçenek imkanıyla sunan Qua Granite'nin halka arzı, tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Her geçen gün etkinliğini artırarak kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir başarısını büyük bir özveriyle devam ettiren Qua Granite'nin halka arzında ytalep toplama işlemlerinin 6 Nisan'da tamamlanmasının ardından yetkililer, 26 Nisan'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bilgilendirme bildirisinde kredi notuna ilişkin detayları paylaştı.

QUA GRANİT HALKA ARZ KREDİ NOTU

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenilen şirket için; Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlendi.

Yapılan KAP bildirisinde aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Şirket satışları 2020 yılsonu itibariyle %74 artarak 702,8 Mio TL’ye (2019: 403,8 Mio TL) yükselmiştir. Bu yükselişe bağlı olarak maliyetlerın iyi yönetilmesi ve fiyatlara başarılı bir şekilde yansıtılması sonucu şirket Brüt Kârı, Faaliyet Kârı ve Net Kârında artış yaşanmıştır. Qua granit, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma ve son teknoloji üretim hattı sayesinde yurtiçi ve yurtdışı pazarda rekabet edebilmekte ve her yıl satışlarını artırmaktadır.

Qua granit halka arz sonuçları belli oldu mu? Qua granite halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Şirketin hali hazırda yıllık 11 Milyon m² üretim kapasitesi bulunmaktadır. Şirket üretim kapasitesini artırma için yatırımlar planlamakta olup 25.12.2020 tarih ve 518403 sayılı 584 Mio TL tutarında yatırım teşvik belgesi almıştır. Bu belge kapsamında şirket, mevcut 2 hatta 11 Milyon m² olan üretim kapasitesine, 22,5 Milyon m² üretim kapasiteli 3 yeni hattı ekleyerek 33,5 Milyon m²’ye yükseltecek olup 2 hattın Eylül 2021’de son hattın Ocak 2022 yılında devreye girmesi planlanmaktadır. Qua Granit 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapmakta olup hasılatın yaklaşık %53’ünü ihracat gelirleri oluşturmaktadır.

Şirketin üretim tesislerinin hammadde kaynakları ve limanlara stratejik yakınlık gözetilerek Aydın/Söke Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olması olumludur. Tüm bunların yanı sıra, Qua Granit’in sektördeki konumu, know-how ve yurtiçi ve yurtdışı pazardaki faaliyetleri gibi faktörler de dikkate alınarak Şirket’in kısa ve uzun vadeli görünümleri “Stabil” olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, Covid-19 salgını ile birlikte küresel ticaret ortamında ve para piyasalarında son dönemde görülen olağanüstü gelişmeler pandeminin olası ekonomik sonuçlarını belirsiz kılmaktadır. Gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmekte olup somut risklerin realize olması durumunda Şirket’e etkileri değerlendirilecektir."

QUA GRANİT HALKA ARZ HİSSE FİYATI

QUA Granite işlem görmeye başladığı günden itibaren 6 gün boyunca tavan serisini sürdürmüştü.

Bugün ise (26 Nisan Pazartesi) %0,76 artış ile 23,80 TL’den işlem görüyor.

Önemli Bilgilendirme: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.