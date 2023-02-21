Quadri Adediran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quadri Adediran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quadri Adediran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quadri Adediran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quadri Adediran 10 Ekim 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Quadri Adebayo Adediran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quadri Adediran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Quadri Adediran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quadri Adediran'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Quadri Adediran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quadri Adediran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quadri Adediran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quadri Adediran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar/Mar.

5 Ocak 2021 yılında San Gwann FC

19 Ağustos 2021 yılında Dukla Prag

10 Ocak 2023 yılında C. Budejovice

Quadri Adediran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quadri Adediran şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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