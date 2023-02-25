Quan Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quan Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quan Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quan Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quan Zhu 30 Mart 1989 tarihinde Yanbian, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱泉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quan Zhu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Quan Zhu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Quan Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quan Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quan Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quan Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BD Yingli ETS

9 Mart 2016 yılında LN SY Urban

19 Ocak 2017 yılında YB Funde Res.

1 Ocak 2018 yılında YB Funde

28 Şubat 2019 yılında QD Jonoon

1 Temmuz 2020 yılında Hainiu Res.

1 Ocak 2021 yılında QD Hainiu

Quan Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quan Zhu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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