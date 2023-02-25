Quanbo Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quanbo Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quanbo Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quanbo Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quanbo Guo 31 Ağustos 1997 tarihinde Tianmen, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭全博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quanbo Guo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quanbo Guo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Quanbo Guo'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Quanbo Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quanbo Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quanbo Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quanbo Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında BJ Guoan

Quanbo Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quanbo Guo şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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