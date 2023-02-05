Quang Hai Nguyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quang Hai Nguyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quang Hai Nguyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quang Hai Nguyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quang Hai Nguyen 12 Nisan 1997 tarihinde Hanoi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Vietnam uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nguyễn Quang Hải şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quang Hai Nguyen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FG Sports Talents yapmaktadır. Quang Hai Nguyen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Quang Hai Nguyen'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quang Hai Nguyen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nguyenquanghai12041997/

http://www.facebook.com/hai.nguyenquang.370

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Quang Hai Nguyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quang Hai Nguyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Quang Hai Nguyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quang Hai Nguyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hanoi T&T FC

1 Ocak 2015 yılında Ha Noi Club

30 Kasım 2015 yılında Hanoi T&T FC

12 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Quang Hai Nguyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quang Hai Nguyen şuan Pau FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Quang Hai Nguyen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hanoi FC (2009-2015)

Vietnam takımında 19 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 10 gol atmıştır.

Vietnam U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 12 gol atmıştır.

Vietnam U21 takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Vietnam U20 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Vietnam U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Vietnam U22 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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