Quaresma 3. kez Beşiktaş’a karşı forma giydi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a karşı kariyerindeki 3. maçına çıktı.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede sahaya kaptan olarak çıkan Ricardo Quaresma, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a karşı kariyerindeki 3. maçında boy göstermiş oldu. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı ekibe karşı ilk olarak 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde rakip olurken, Porto formasıyla Beşiktaş'ın ağlarını 2 mücadelede de sarsan Quaresma, Kasımpaşa formasıyla da Beşiktaş'a karşı takımının en önemli kozu olarak sahaya çıktı. Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında Porto ile karşılaştığı 2 maçta da forma giyen Quaresma, İstanbul'da Porto'nun 1-0 kazandığı maçta golü atan isim olmuştu. Quaresma, Portekiz'de Porto'nun 2-0 kazandığı karşılaşmada da yine fileleri havalandırmayı başarmıştı. Eski takımına karşı 88 dakika sahada kalan Quaresma, mücadelenin sonuna doğru yerini Khalili'ye bıraktı.

Kaynak: İHA