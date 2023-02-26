Quayson Nana Banyin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quayson Nana Banyin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quayson Nana Banyin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quayson Nana Banyin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quayson Nana Banyin 30 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quayson Nana Banyin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quayson Nana Banyin'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Quayson Nana Banyin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quayson Nana Banyin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quayson Nana Banyin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quayson Nana Banyin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Medeama

Quayson Nana Banyin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quayson Nana Banyin şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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