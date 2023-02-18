Queensy Menig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Queensy Menig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Queensy Menig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Queensy Menig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Queensy Menig 19 Ağu 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Queensy Miquel Saymon Wensley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Queensy Menig Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Queensy Menig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Queensy Menig'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Queensy Menig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/qmenig/

Queensy Menig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Queensy Menig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Queensy Menig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Queensy Menig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U21

25 Temmuz 2015 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2017 yılında Ajax U21

30 Ağu 2017 yılında FC Nantes B

31 Ağu 2017 yılında Oldham Athletic

30 Ocak 2018 yılında FC Nantes B

31 Ocak 2018 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2018 yılında FC Nantes B

9 Eylül 2019 yılında Twente

2 Eylül 2021 yılında Partizan

Queensy Menig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Queensy Menig şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queensy Menig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CTO '70, Zeeburgia (2006-2007), Ajax (2007-2014)

Hollanda U20 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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