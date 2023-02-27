Quenten Martinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quenten Martinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quenten Martinus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quenten Martinus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quenten Martinus 7 Mart 1991 tarihinde Willemstad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Quenten Geordie Felix Martinus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quenten Martinus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LJ Sports & Employment yapmaktadır. Quenten Martinus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Quenten Martinus'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Quenten Martinus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/QMartinus20

http://www.instagram.com/qmartinus/

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http://www.facebook.com/qmartinus/

Quenten Martinus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quenten Martinus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Quenten Martinus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quenten Martinus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Heerenv. Altyap

1 Temmuz 2006 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2008 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2010 yılında H'veen/Emmen II

1 Temmuz 2011 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2012 yılında Sparta R.

8 Şubat 2013 yılında Heerenveen

9 Şubat 2013 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2013 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2014 yılında FC Botosani

23 Mart 2016 yılında Yokohama F. M.

6 Ocak 2018 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2021 yılında Vegalta Sendai

31 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2021 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Quenten Martinus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quenten Martinus şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Quenten Martinus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Cambuur-Leeuwarden, SC Heerenveen (2005-2010)

Curaçao takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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